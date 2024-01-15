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17:24, 15 января 2024Экономика

Цены на газ в Европе резко снизились

Цены на газ в Европе упали до минимума с сентября 2023 года
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в понедельник, 15 января, падают более чем на семь процентов, до 351 доллара за тысячу кубометров, почти до 330 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В последний раз до такого уровня цены по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF снижались в сентябре 2023 года. С октябрьских максимумов топливо подешевело почти в два раза.

На такой результат влияет как относительно мягкая зима в Европе, так и рекордный уровень запасов в подземных хранилищах, который по-прежнему остается выше 80 процентов.

Котировки TTF1! от TradingView

Вместе с тем достаточные запасы в Северной Азии и высокий уровень предложения на рынке давят на цены и на втором ключевом рынке для сжиженного природного газа (СПГ). На сравнимом уровне они находились в середине июня 2023 года.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Российская компания с начала боевых действий на Украине резко сократила присутствие на рынке, который десятки лет оставался ключевым.

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      Платон Щукин
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