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09:58, 10 января 2024Экономика

Цены на газ в мире упали до минимума

Bloomberg: цены на газ в Европе и Северной Азии упали до многомесячных минимумов

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на основных мировых рынках — в Северной Азии и Европе — упала до многомесячных минимумов на фоне мягкой зимы и значительных запасов, сообщает Bloomberg.

По состоянию на 9 января спотовые цены в Северной Азии упали до 9,8 доллара за миллион британских тепловых единиц (BTU). В последний раз на таком уровне они находились в середине июня 2023 года.

В свою очередь, в Европе цены по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF опускались почти до 340 долларов за тысячу кубометров, что стало самым низким значением с сентября прошлого года.

Как отмечает издание, в Азии цены на топливо для отопления и электростанций снизились почти вдвое с середины октября. Значительные запасы газа, сохранившиеся к середине зимы, позволяют предположить, что в ближайшие месяцы можно не ждать повышения его стоимости. Между тем в Европе уровень запасов в подземных хранилищах выше 80 процентов, что значительно выше, чем в среднем за пять лет.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Компания с начала боевых действий на Украине резко сократила присутствие на рынке, который десятки лет оставался ключевым, и теперь ищет новые направления поставок.

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      Платон Щукин
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