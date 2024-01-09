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20:55, 9 января 2024Экономика

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе опустились до 351 доллара за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Reuters

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник, 9 января, опустились на 1,8 процента, до 351 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF открыли торги у отметки 345,9 доллара, при этом в нижней точке цена снижалась до 342,7 доллара за тысячу кубометров (минус 4,2 процента от расчетной цены предыдущего торгового дня).

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Запасы топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились ниже 85 процентов от их максимальной вместимости, сократившись по состоянию на 7 января до 84,27 процента. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), сейчас в ПХГ находится 92,87 миллиарда кубометров газа, а показатель заполненности хранилищ на 13,05 процентных пункта выше, чем в среднем на ту же дату за последние пять лет.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что ситуация в газовой сфере Евросоюза будет зависеть от зимней температуры. «В прошлом году в Европе была сверхтеплая зима. Поэтому очень много газа осталось в подземных водохранилищах по окончанию отопительного сезона — более 50 процентов. Это позволило европейцам довольно комфортно существовать весь год», — рассказал он.

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