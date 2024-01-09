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14:09, 9 января 2024Экономика

Запасы газа в европейских хранилищах сократились

GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 85 процентов

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Запасы топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились ниже 85 процентов от их максимальной вместимости, сократившись по состоянию на 7 января до 84,27 процента. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) пишет ТАСС.

Сейчас в ПХГ находится 92,87 миллиарда кубометров газа, а показатель заполненности хранилищ на 13,05 процентных пунктов выше, чем в среднем на ту же дату за последние пять лет. Отбор газа из ПХГ европейских стран 7 января составил 520 миллионов кубометров газа, закачка — только 21 миллион кубометров.

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К началу отопительного сезона в Европе, который начался 7 ноября 2023 года, ЕС довела запасы топлива в ПХГ до рекордного уровня в 99,63 процента. С того момента страны Евросоюза отобрали из хранилищ около 19,7 миллиарда кубометров газа. Прошлый отопительный сезон в Европе начался на неделю позже, а к его окончанию уровень запасов газа в подземных хранилищах упал до 55,47 процента.

Ранее аналитики рейтингового агентства Moody’s спрогнозировали, что в долгосрочной перспективе цены на газ для европейских промышленных предприятий и рядовых граждан останутся высокими как минимум до 2031 года. Эксперты считают, что высокие цены на газ сохранятся в регионе вопреки рекордным запасам топлива на отопительный период 2023 года в ПХГ. В то же время в этот отопительный сезон европейские предприятия и рядовые потребители вряд ли столкнутся с угрозой дефицита топлива.

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