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12:44, 22 декабря 2023Экономика

Европе предрекли многолетний период высоких цен на газ

Moody’s: цены на газ в Европе останутся высокими как минимум до 2031 года
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: David W Cerny / Reuters

В долгосрочной перспективе цены на газ для европейских промышленных предприятий и рядовых граждан останутся высокими как минимум до 2031 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков рейтингового агентства Moody’s.

Эксперты предрекают, что высокие цены на газ сохранятся в регионе вопреки рекордным запасам топлива на отопительный период 2023 года в местных подземных хранилищах (ПХГ). Этой зимой тарифы на газ для европейских предприятий и домохозяйств останутся значительно выше среднего уровня 2015-2019 годов, предупредили аналитики.

На подобную динамику окажут влияние ряд факторов, включая усиление геополитической напряженности в мире. В то же время в этот отопительный сезон европейские предприятия и рядовые потребители вряд ли столкнутся с угрозой дефицита топлива.

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По данным Moody’s, на начало декабря суммарные запасы газа в местных ПХГ оценивались в районе 97,5 процента от их общей вместимости. Столь высокого значения удалось достичь в том числе благодаря экономии расхода энергии как домашними хозяйствами, так и компаниями, резюмировали сотрудники рейтингового агентства.

В то же время в преддверии разгара отопительного сезона темпы отбора топлива из местных ПХГ выросли почти в два раза. По итогам 18 декабря суммарный объем запасов сократился на 380 миллионов кубометров. Значительное увеличение отбора газа эксперты Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы зафиксировали во Франции и Италии (примерно по 100 миллионов кубов), а также в Нидерландах (около 60 миллионов) и Германии (в районе 40 миллионов).

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      Анатолий Акулов
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