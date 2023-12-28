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18:47, 28 декабря 2023Экономика

В России заявили об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

Глава «Газпрома»: Европа впервые в истории искусственно разрушает спрос на газ
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В ближайшие 25 лет спрос на газ в мире вырастет. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его цитирует ТАСС.

«Общее мнение экспертов, что рост спроса на газ продолжится. И в течение 25 лет в мире он вырастет на 43 процента. И самое главное, что мы с вами к этому готовы», — подчеркнул он.

По словам Миллера, российский холдинг развивает сотрудничество со странами, заинтересованными в надежном энергоснабжении, прежде всего с Китаем. В Европе тем временем впервые в истории мировой энергетики идет «искусственное разрушение спроса» на газ.

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В среду, 27 декабря, стоимость контрактов на январские поставки газа по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF, подскочили на 6 процентов, до 430 долларов за тысячу кубометров. Торги, которые из-за рождественских праздников не проводились с начала недели, открылись на уровне 412 долларов за тысячу кубометров.

По словам Миллера, в 2023 году «Газпром» планирует в 1,5 раза увеличить поставки газа в Китай, а в 2025 году — выйти на контрактные обязательства. Глава компании уточнил, что в 2025 году Россия планирует поставлять 38 миллиардов кубических метров топлива. Он отметил, что в настоящее время газ в Китай поставляется с превышением контрактных обязательств, 23 декабря был установлен исторический рекорд суточных поставок.

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      Вячеслав Агапов
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