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15:28, 15 января 2024Экономика

Российским водителям предложили переобучиться на сантехников

Бывший министр труда России Калашников предложил водителям идти в сантехники

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе заменит водителей, поэтому тем, кто сейчас занят в этой сфере, было бы лучше получить вторую профессию. Об этом в комментарии «Национальной службе новостей» заявил бывший министр труда России Сергей Калашников, передает Telegram-канал агентства.

По словам Калашникова, ИИ способен взять на себя управление армией роботов, провести полную автоматизацию производства. Что касается водителей, то их в России 17 миллионов, это самая большая группа рабочих.

Бывший министр напомнил, что в Москве тестируют беспилотные автомобили, поэтому перспектива вытеснения людей с водительского кресла реальна. При этом он заметил, что в западных странах наибольший оклад среди рабочих профессий у сантехников, а в России сантехников как раз не хватает.

«Эту профессию может освоить любой», — уверен Калашников. Причин, по которым в России наблюдается дефицит сантехников, а также того, что будет с оплатой их труда, если на этот рынок выйдут 17 миллионов человек, он не уточнил.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина называет дефицит рабочей силы главной проблемой российской экономики. Одним из способов борьбы с кадровым голодом станет рост числа мигрантов. В свою очередь, официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед сообщил, что страны договорились о трудоустройстве десяти тысяч кенийских граждан. В какой отрасли они будут работать, чиновник не рассказал.

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      Платон Щукин
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