Модель Victoria's Secret снялась в бикини для рекламы

Португальская модель Сара Сампайо снялась в купальнике для рекламы новой линии нижнего белья бренда Hunkemоller. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летнюю манекенщицу Victoria's Secret запечатлели на видео на острове Кюрасао в Карибском море. Знаменитость предстала перед камерой в бежевом бикини, которое включало в себя топ с косточками на тонких бретелях и трусы с люверсами и завязками.

Кроме того, Сампайо надела массивные золотистые украшения, среди которых оказались браслеты и серьги, а также оставила на пальце обручальное кольцо.

Ранее в январе американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде в рекламе энергетических напитков бренда Alani Nu. 32-летняя манекенщица предстала перед камерой в слитном белом купальнике с высокими вырезами для ног и вырезом, обнажающим живот и нижнюю часть груди.