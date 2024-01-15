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18:45, 15 января 2024Ценности

Модельер назвал россиянкам выдающие неряшливость детали в образе

Фото: Alejo Reinoso / Unsplash

Модельер Наз Маер назвал россиянкам выдающие неряшливость детали в образе. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

В первую очередь специалист отметил мятую и рваную одежду. К последнему случаю можно отнести брюки с необработанными краями и трендовые дырявые свитеры.

Кроме того, эксперт обратил внимание на вещи с длинными рукавами. «Тренд на оверсайз по-прежнему впереди планеты всей, поэтому многие девушки идут еще дальше, облачаясь в просторные вещи с нарочито длинными рукавами. Однако подобная деталь делает образ некрасивым с точки зрения эстетики», — объяснил он.

Среди прочего, собеседник издания особенно выделил торчащее нижнее белье и потертости на одежде. По его мнению, подобные детали в образе производят на окружающих людей неоднозначное впечатление.

Ранее Маер назвал россиянкам одежду, которая в сочетании с пуховиком выглядит нелепо. Так, специалист призвал не носить данный предмет гардероба с коктейльными платьями и длинными топами из трикотажа.

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      Мария Винар
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