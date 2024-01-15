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00:15, 15 января 2024Наука и техника

Названа вызывающая беспокойство у ВМС США российская подлодка

NI: российские подлодки проекта 971 «Щука-Б» вызывают беспокойство у ВМС США

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 971 «Щука-Б» (обозначение НАТО — Akula) вызывают беспокойство у Военно-морских сил (ВМС) США. Преимущества подлодки назвали в публикации американского издания The National Interest (NI).

Отмечается, что спуск на воду первой «Щуки-Б» в 1984 году шокировал США, поскольку на Западе считали, что в СССР освоят технологии АПЛ третьего поколения только к середине 1990-х. АПЛ получила двухкорпусную конструкцию с прочным корпусом из легированной стали. Такая компоновка позволила оптимизировать форму легкого корпуса, обеспечив «Щуке-Б» хорошую плавучесть.

Изначально в арсенал подлодок входили торпеды и крылатые ракеты С-10 «Гранат». Позже «Гранат» начали заменять ракетами «Калибр». «Щуки-Б» способны бороться с подлодками и надводными кораблями, а также поражать наземные цели.

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«Российские подводные лодки класса "Акула", возможно, приближаются к третьему десятилетию службы. Однако эти атомные ударные подводные лодки продолжают эффективно бороздить моря — и вызывают беспокойство ВМС США», — пишет автор.

Подлодки, которые построили по усовершенствованному проекту 971У, получили западное обозначение Akula-II. Эти АПЛ отличаются от базовой версии модернизированным оборудованием и увеличенной на три метра длиной. В публикации допустили, что построенная по этому проекту АПЛ «Вепрь» останется на вооружении еще на несколько десятилетий.

В ноябре источник ТАСС сообщил, что главкомат Военно-морского флота России предложил утилизировать аварийную АПЛ «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б», находившуюся в лизинге в составе индийского флота под названием Chakra-2.

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      Даниил Иринин
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