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15:26, 15 января 2024Культура

Общественники потребовали запретить шоу Волочковой после скандального видео

«Ветераны России» потребовали запретить шоу Волочковой после скандального видео

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Члены общественного движения «Ветераны России» потребовали запретить шоу балерины Анастасии Волочковой после появления в сети видео, на котором актер Никита Джигурда стягивает с танцовщицы штаны и утыкается лицом ей в бикини. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам общественников, выступления Волочковой в рамках шоу, которые она бесплатно проводит для детей, могут негативно сказаться на психике несовершеннолетних зрителей. Активисты добавили, что поведение звезды, которая ставит себя в пример маленьким девочкам-балеринам, «совершенно недопустимо, особенно в разгар специальной военной операции на Украине». Члены «Ветеранов России» также призвали запретить танцовщице выступать на большую аудиторию.

Сама балерина заявила, что скандальное видео слил сам Джигурда, а также назвала артиста «проституткой, переобувшейся в одночасье». По словам Волочковой, ее бывший друг приходил к ней домой и хайповал на ее имени.

Ранее Джигурда прокомментировал скандальное видео с Волочковой.

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      Анастасия Астахова
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