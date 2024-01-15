Общественники потребовали запретить шоу Волочковой после скандального видео

«Ветераны России» потребовали запретить шоу Волочковой после скандального видео

Члены общественного движения «Ветераны России» потребовали запретить шоу балерины Анастасии Волочковой после появления в сети видео, на котором актер Никита Джигурда стягивает с танцовщицы штаны и утыкается лицом ей в бикини. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам общественников, выступления Волочковой в рамках шоу, которые она бесплатно проводит для детей, могут негативно сказаться на психике несовершеннолетних зрителей. Активисты добавили, что поведение звезды, которая ставит себя в пример маленьким девочкам-балеринам, «совершенно недопустимо, особенно в разгар специальной военной операции на Украине». Члены «Ветеранов России» также призвали запретить танцовщице выступать на большую аудиторию.

Сама балерина заявила, что скандальное видео слил сам Джигурда, а также назвала артиста «проституткой, переобувшейся в одночасье». По словам Волочковой, ее бывший друг приходил к ней домой и хайповал на ее имени.

Ранее Джигурда прокомментировал скандальное видео с Волочковой.