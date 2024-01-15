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11:36, 15 января 2024Из жизни

Одна из самых ядовитых змей в мире заползла в постель к девушке и укусила ее

News.com.au: в Австралии змея заползла в постель к девушке и укусила ее

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

В Австралии одна из самых ядовитых змей в мире укусила 20-летнюю девушку, ее госпитализировали. Об этом сообщает News.com.au.

Девушка из штата Квинсленд лежала в постели, когда к ней незаметно заползла сетчатая коричневая змея. Рептилия укусила австралийку в руку. Члены семьи пострадавшей сразу вызвали бригаду скорой помощи и наложили повязки на место укуса до прибытия парамедиков.

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Специалисты госпитализировали девушку в стабильном состоянии. Отмечается, что ей не потребовался ввод противоядия.

Ссетчатые коричневые змеи занимают второе место по токсичности яда среди всех сухопутных змей. Рептилии известны своим агрессивным поведением. Обычно они стараются избежать противостояния, однако если их беспокоят — начинают яростно защищаться.

Ранее сообщалось, что филиппинец вцепился зубами в напавшего на него питона и лишил его жизни. 48-летний Болхулио Алерия ехал на мотоцикле, когда на дорогу из травы выполз трехметровый питон.

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