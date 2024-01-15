Песков назвал разговором ради разговора обсуждение «формулы мира» Зеленского

Песков: обсуждение «формулы мира» Зеленского является разговором ради разговора

Обсуждение «формулы мира» Владимира Зеленского является разговором ради разговора, так как Россия не участвует в данном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Здесь мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговоров, это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной, простой причине — мы там не участвуем», — отметил Песков.

Он также добавил, что подобные переговорные форматы невозможны без включения в них России.

14 января в швейцарском Давосе состоялось обсуждение «формулы мира». Также сообщалось о проведении секретной встречи 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде, где стороны не достигли успеха в переговорах.