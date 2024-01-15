В России отреагировали на появление немецких войск в Польше

Депутат Госдумы Новиков заявил о накачивании соседей России военными силами НАТО

Согласие Польши на появление в стране немецких войск является свидетельством активизации накачивания соседних с Россией стран военными силами НАТО. Так на решение Варшавы разместить в стране военный контингент ФРГ в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«НАТО осуществляет разгон ситуации вокруг России, используя происходящее на Украине. Происходят сразу два процесса: пропагандистское прикрытие и формирование из России империи зла, а также накачка приграничных стран и территорий, близких к России, военными базами НАТО, новейшими системами вооружений. Этот процесс был постоянным, но сейчас наблюдается активизация», — заявил политик.

Как считает депутат, в условиям мирового кризиса экономические процессы в западных странах замедлены, США пытаются использовать Европу в качестве донора. В этой ситуации и европейским странам приходится наращивать военное производство, оснащать войска новыми видами вооружений.

«При этом польские власти теперь, в условиях иллюзии об агрессии России, не хотели бы остаться один на один с Москвой. Тут сходится целый ряд тенденций. В общем-то ситуация выглядит достаточно логичной», — заметил Новиков.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что Варшава согласилась на размещение немецких войск. «Добро пожаловать», — добавил европейский политик.