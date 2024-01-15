Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

Замглавы МИД Польши Шейна заявил о согласии Варшавы на размещение войск ФРГ

Польша согласна пустить немецкие войска и разместить их на своей территории в рамках усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

Он объяснил, что Германия является другом и надежным партнером Польши, поэтому страна согласилась на размещение немецких войск. «Добро пожаловать», — добавил европейский политик.

Польша согласилась перенять опыт Литвы

Шейна вспомнил формат военного присутствие НАТО в соседней стране — Литве. В прибалтийской стране с 2017 года находится многонациональная боевая группа НАТО численностью около 1,5 тысячи военных под руководством немецкого штаба.

Замглавы польского МИД пояснил, что ввод войск в первую очередь усилит восточный фланг НАТО — ближайший к России фланг Североатлантического альянса.

Когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать Анджей Шейна замглавы МИД Польши

В США допустили провокацию НАТО в Польше для ввода войск на Украину

США могут пойти на провокацию в Польше или странах Балтии, чтобы ввести войска НАТО на Украину. С таким мнением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

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Макговерн добавил, что поводом для этого может послужить якобы нападение России на одну из стран НАТО. Чтобы спровоцировать прямое противостояние, Соединенные Штаты могут провести операцию под ложным флагом, атаковав территорию Польши или прибалтийских стран.

В июле 2023 года НАТО на саммите в Вильнюсе приняла план, по которому в случае необходимости в Польшу будет переброшено 100 тысяч солдат стран альянса. Сейчас в Польше находятся около 11 тысяч солдат стран НАТО.

11 тысяч солдат НАТО сейчас дислоцированы в Польше

Польша давно хотела усиления НАТО для противостояния России

В декабре глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера настаивал на том, что странам — членам НАТО необходимо наращивать потенциал на востоке для противодействия России. Он прокомментировал недавнее исследование Немецкого общества внешней политики (DGAP), в котором говорится, что до конфронтации с Россией европейским странам и НАТО остается лишь шесть-девять лет. Тогда же глава BBN заявил, что «этот анализ совпадает с исследованиями, подготовленными в США».

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При этом Сивера отметил, что «временные вилки» в немецком исследовании слишком оптимистичны. «Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации», — пояснил польский специалист.

При этом НАТО планирует построить в Польше в 100 километрах от границы с Украиной ремонтную базу для украинской военной техники. Новый военный объект будет расположен недалеко от города Жешув. Строительством займутся Канада, США и Великобритания.