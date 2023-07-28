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17:17, 28 июля 2023Мир

НАТО пообещала построить в Польше новый военный объект

НАТО планирует построить в Польше ремонтную базу для украинской военной техники

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

НАТО планирует построить в Польше в 100 километрах от границы с Украиной ремонтную базу для украинской военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канадскую газету The Globe and Mail.

Новый военный объект будет расположен недалеко от города Жешув. Строительством займутся Канада, США и Великобритания. Канадский чиновник рассказал изданию, что контингента на базе не будет.

При этом ранее мэр Жешува Конрад Фийолек рассказал, что на новой базе НАТО в городе будут размещены контингенты Канады, Великобритании и США.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл план Польши на Украине. По его мнению, польские военные сровняют Львов с землей в случае, если Соединенные Штаты одобрят операцию по захвату западной части страны.

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    Александр Слабиев
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