Психотерапевт указала на пользу регулярных оргазмов для здоровья

Регулярные оргазмы дарят ощущение счастья и делают человека умнее, считает психотерапевт Лакия Эдвин-Бэнкстон. О пользе половой активности специалистка рассказала в опубликованном в ее TikTok-аккаунте видео, пишет New York Post.

Эдвин-Бэнкстон указала, что сексуальная разрядка высвобождает норадреналин, окситоцин и дофамин — гормоны, которые улучшают настроение и дают ощущение счастья и эйфории. Эти же вещества помогают снизить стресс, повысить когнитивные функции и нормализовать сон, отметила психотерапевт. Она добавила, что аналогичные процессы происходят, когда партнер испытывает сексуальное удовольствие.

По мнению Эдвин-Бэнкстон, оргазмы полезны не только для психологического, но и для физического здоровья. Она объяснила, что регулярное сокращение интимных мышц помогает сохранить их в тонусе.

Ранее психолог-сексолог, эксперт по отношениям Вера Веткина перечислила факторы, снижающие сексуальное влечение. По ее словам, зачастую на либидо негативно влияют объективные внешние факторы, например, недосып, занятость новым проектом или усталость из-за переработки.

