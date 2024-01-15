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08:30, 15 января 2024Забота о себе

Психотерапевт указала на пользу регулярных оргазмов для здоровья

Фото: Unsplash

Регулярные оргазмы дарят ощущение счастья и делают человека умнее, считает психотерапевт Лакия Эдвин-Бэнкстон. О пользе половой активности специалистка рассказала в опубликованном в ее TikTok-аккаунте видео, пишет New York Post.

Эдвин-Бэнкстон указала, что сексуальная разрядка высвобождает норадреналин, окситоцин и дофамин — гормоны, которые улучшают настроение и дают ощущение счастья и эйфории. Эти же вещества помогают снизить стресс, повысить когнитивные функции и нормализовать сон, отметила психотерапевт. Она добавила, что аналогичные процессы происходят, когда партнер испытывает сексуальное удовольствие.

По мнению Эдвин-Бэнкстон, оргазмы полезны не только для психологического, но и для физического здоровья. Она объяснила, что регулярное сокращение интимных мышц помогает сохранить их в тонусе.

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      Екатерина Улитина
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