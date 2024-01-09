Партнерам с разными сексуальными предпочтениями назвали способы достичь гармонии
Часто несовпадение сексуальных предпочтений оправдывают разницей темпераментов, но существует ряд объективных причин, по которым один из партнеров может реже хотеть интимной близости, рассказала психолог-сексолог, эксперт по отношениям Вера Веткина. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка назвала людям с разными сексуальными потребностями способы достичь гармонии в постели.
Веткина объяснила, что зачастую на сексуальное желание негативно влияют объективные внешние факторы, например, недосып, занятость новым проектом, усталость из-за переработки. В то же время, по ее словам, женщины не могут расслабиться и получить удовольствие из-за перенапряжения, а мужчинам сделать это проще, как и прийти к оргазму.
Первым и самым важным шагом на пути разрешения подобных проблем Веткина назвала открытое обсуждение предпочтений обоих партнеров в постели.
Найдите комфортное время и место для разговора, где вы оба сможете высказаться без страха осуждения. Будьте открыты и уважительно отнеситесь к пожеланиям партнера. Помните, что у каждого человека своя история, опыт и потребности. Слушайте с пониманием и принятием, даже если ваши мнения различаются. Это создаст атмосферу взаимного доверия
Для обретения гармонии в сексуальной жизни необходимо идти на компромиссы, считает Веткина. Для этого, по ее мнению, нужно найти новые общие интересы и внести в свою сексуальную жизнь некоторые элементы, которые придутся по вкусу обоим партнерам. Также сексолог призвала не бояться экспериментов в постели, так как они помогают лучше узнать друг друга и обогатить интимную жизнь. «В случае, если ваши разногласия в сексе становятся проблемой, не стесняйтесь обратиться за помощью к сексологу или семейному терапевту. Профессиональный взгляд поможет обнаружить причины происходящего и найти решения», — подытожила эксперт по отношениям.
Ранее Веткина предложила женщинам использовать особую технику для получения оргазма при сексе с проникновением. По ее словам, техника «Мост» — основной инструмент переключения клиторальной стимуляции на вагинальную.