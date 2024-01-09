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04:04, 9 января 2024Забота о себе

Партнерам с разными сексуальными предпочтениями назвали способы достичь гармонии

Фото: Unsplash

Часто несовпадение сексуальных предпочтений оправдывают разницей темпераментов, но существует ряд объективных причин, по которым один из партнеров может реже хотеть интимной близости, рассказала психолог-сексолог, эксперт по отношениям Вера Веткина. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка назвала людям с разными сексуальными потребностями способы достичь гармонии в постели.

Веткина объяснила, что зачастую на сексуальное желание негативно влияют объективные внешние факторы, например, недосып, занятость новым проектом, усталость из-за переработки. В то же время, по ее словам, женщины не могут расслабиться и получить удовольствие из-за перенапряжения, а мужчинам сделать это проще, как и прийти к оргазму.

Первым и самым важным шагом на пути разрешения подобных проблем Веткина назвала открытое обсуждение предпочтений обоих партнеров в постели.

Найдите комфортное время и место для разговора, где вы оба сможете высказаться без страха осуждения. Будьте открыты и уважительно отнеситесь к пожеланиям партнера. Помните, что у каждого человека своя история, опыт и потребности. Слушайте с пониманием и принятием, даже если ваши мнения различаются. Это создаст атмосферу взаимного доверия

Вера Веткинапсихолог-сексолог
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Для обретения гармонии в сексуальной жизни необходимо идти на компромиссы, считает Веткина. Для этого, по ее мнению, нужно найти новые общие интересы и внести в свою сексуальную жизнь некоторые элементы, которые придутся по вкусу обоим партнерам. Также сексолог призвала не бояться экспериментов в постели, так как они помогают лучше узнать друг друга и обогатить интимную жизнь. «В случае, если ваши разногласия в сексе становятся проблемой, не стесняйтесь обратиться за помощью к сексологу или семейному терапевту. Профессиональный взгляд поможет обнаружить причины происходящего и найти решения», — подытожила эксперт по отношениям.

Ранее Веткина предложила женщинам использовать особую технику для получения оргазма при сексе с проникновением. По ее словам, техника «Мост» — основной инструмент переключения клиторальной стимуляции на вагинальную.

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      Вера Владзиевская
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