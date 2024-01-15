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11:18, 15 января 2024Интернет и СМИ

С комика Белого захотели взыскать миллионы рублей через суд

Православный активист Морозов подал иск к комику Белому на 15 миллионов рублей

Кадр: «Сергей Матросов. Стендап-комик» / YouTube

Православный активист Александр Морозов подал в Пресненский суд Москвы иск к популярному в России стендап-комику Руслану Белому (признан Минюстом РФ иноагентом) с требованием взыскать с него 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор документа отметил, что, помимо Белого, в качестве ответчиков в иске также указаны несколько компаний. Помимо того, чтобы взыскать с них 15 миллионов рублей, Морозов также захотел заблокировать аккаунты комика на YouTube и во «ВКонтакте» без права восстановления. Также он призвал запретить распространение роликов Белого на территории России. Отмечается, что иск к юмористу пока не зарегистрирован.

По мнению активиста, через свои выступления Белый «демонстрирует неуважение к обществу, закону Российской Федерации и органам государственной власти, а также пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей».

Ранее сообщалось, что стендап-выступления Белого отменили в Таиланде и Индонезии. Они должны были состояться 7, 9 и 11 января. Причину отмены концертов организаторы не уточнили.

Юмориста внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. По данным Минюста, Белый участвовал в создании материалов, произведенных иностранными агентами, а также формировал своими высказываниями негативное представление о Российской армии.

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