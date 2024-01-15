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10:19, 15 января 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту экстренно сменил курс из-за поломки

Самолет авиакомпании «Ямал» экстренно сел в Новосибирске из-за неисправности

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Самолет авиакомпании «Ямал» с россиянами на борту сменил курс и экстренно сел в другом городе из-за поломки. Об этом сообщает Новосибирская транспортная прокуратура.

Лайнер Bombardier CRJ200LR следовал из Горно-Алтайска в Салехард. По данным ведомства, около полуночи воскресенья, 14 января, пилоты совершили вынужденную посадку в аэропорту Толмачево Новосибирска из-за неисправности.

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На борту самолета находились 44 пассажира и 4 члена экипажа, они не пострадали. «Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств», — добавили в ведомстве. Прокуратура взяла дело на контроль.

Ранее Boeing-737 японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно развернули в воздухе вскоре после вылета из-за трещины на стекле в кабине пилотов. На борту находились 59 пассажиров (в том числе младенцы) и шесть членов экипажа.

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      Мария Борисова
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