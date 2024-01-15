Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:28, 15 января 2024Наука и техника

Северная Корея раскрыла характеристики испытанной накануне ракеты

ЦТАК: КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Северная Корея испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

Запуск состоялся 14 января и прошел успешно. Уточняется, что твердотопливная ракета средне-дальнего радиуса была вооружена маневрирующей управляемой боеголовкой. Власти КНДР добавили, что испытания не повлияли на безопасность соседних стран.

О запуске первой за этот год северокорейской ракеты стало известно утром 14 января. «Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (на южнокорейских картах обозначается как Восточное море — прим. "Ленты.ру") моря», — говорилось в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Захарова ответила на предложение МИД Швейцарии по переговорам с Украиной. Что нужно для начала диалога?

      Северная Корея раскрыла характеристики испытанной накануне ракеты

      На Западе назвали условие разгрома Украины

      Шольца освистали на матче сборной Германии по гандболу

      Российский боец увернулся от атакующего дрона ВСУ и попал на видео

      В Челябинске шестилетний мальчик утонул в бассейне

      Россиян предупредили о риске отказа в пенсии

      На Западе признали провал встречи в Давосе по «формуле мира» Украины

      Зеленский назвал веру в Украину залогом победы Украины

      Порнозвезда раскрыла количество снятых за 17 лет работы сцен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости