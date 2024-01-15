Северная Корея раскрыла характеристики испытанной накануне ракеты

ЦТАК: КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Северная Корея испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

Запуск состоялся 14 января и прошел успешно. Уточняется, что твердотопливная ракета средне-дальнего радиуса была вооружена маневрирующей управляемой боеголовкой. Власти КНДР добавили, что испытания не повлияли на безопасность соседних стран.

О запуске первой за этот год северокорейской ракеты стало известно утром 14 января. «Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (на южнокорейских картах обозначается как Восточное море — прим. "Ленты.ру") моря», — говорилось в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.