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17:30, 15 января 2024Интернет и СМИ

В России проверят популярный у детей интернет-сериал «Скибиди-туалет»

Полиция после жалобы жителя Москвы проверит веб-сериал «Скибиди-туалет»

Кадр: DaFuq!?Boom! / YouTube

Полиция после жалобы жителя Москвы проверит популярный у детей интернет-сериал «Скибиди-туалет». Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, житель столицы обратился с просьбой проверить веб-сериал «Скибиди-туалет» в ОМВД по Ярославскому району Москвы. Мужчина заявил, что шоу плохо влияет на детей, и призвал заблокировать его.

Отмечается, что интернет-сериал пользуется популярностью у детей. Каждая серия шоу набирает миллионы просмотров.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан Минюстом иноагентом). Перед этим в отношении него возбудили дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

«Скибиди-туалет» — веб-сериал, который с февраля 2023 года выходит на YouTube-канале DaFuq!?Boom! В настоящий момент на аккаунт подписано 37,9 миллиона пользователей. Шоу представляет собой набор коротких роликов, главными героями которых являются унитазы с человеческими головами. Автором проекта является российский студент Андрей Герасимов.

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      Олег Давыдов
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