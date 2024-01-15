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16:03, 15 января 2024Силовые структуры

Стала известна дата оглашения приговора по делу о поставках для Крымского моста

Приговор по делу о поставке комплексов для Крымского моста огласят 16 января
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Второй Западный окружной военный суд 16 января огласит приговор бывшему главе отдела морского управления Росгвардии полковнику Сергею Волкову по делу о поставках неэффективной защиты Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.

В суде отметили, что оглашение приговора ориентировочно пройдет 16 января в 16:00 по московскому времени.

Ранее гособвинение запросило для Волкова семь лет колонии и лишения его звания и государственных наград. Мужчина отрицает свою вину и утверждает, что действовал согласно установленному законодательством порядку.

Сергей Волков обвиняется в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами около Крымского моста. Следствие полагает, что он приобрел комплексы, которые не могли противостоять беспилотникам Украины, заведомо зная об этом. Ущерб по делу превысил 395 миллионов рублей. При этом обвиняемый заявил, что комплексы предназначались для защиты не моста, а подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации.

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