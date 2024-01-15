Стало известно об участии россиянина Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал участником программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом стало известно журналисту Адриану Дейтеру, который высказался в социальной сети Х (ранее Twitter).
Источник подчеркнул, что информация пока не официальная. Он также отметил, что россиянин выбыл на неопределенный срок.
Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ей, чтобы справиться с психологическими проблемами.
28 апреля прошлого года The Denver Post сообщила, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется. Ничушкин после инцидента покидал расположение команды.