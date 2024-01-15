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21:46, 15 января 2024Спорт

Стало известно об участии россиянина Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ

Журналист Дейтер: россиянин Ничушкин участвует в программе помощи игрокам НХЛ

Фото: Isaiah J. Downing / Reuters

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал участником программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом стало известно журналисту Адриану Дейтеру, который высказался в социальной сети Х (ранее Twitter).

Источник подчеркнул, что информация пока не официальная. Он также отметил, что россиянин выбыл на неопределенный срок.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ей, чтобы справиться с психологическими проблемами.

28 апреля прошлого года The Denver Post сообщила, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется. Ничушкин после инцидента покидал расположение команды.

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      Алексей Гусев
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