Уволенного из-за доноса кота Сергея номинировали на международную премию

Уволенный кот Сергей из Зеленоградска номинирован на международную премию

Кота Сергея, которого уволили из магазина в Зеленоградске из-за доноса, номинировали на международную премию «Мой ласковый и нежный зверь», которую также называют «Лохматым оскаром». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Международную премию «Мой ласковый и нежный зверь» вручают в Зеленоградске с 2019 года. В жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из нескольких стран. Номинантами на премию становятся животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ. Есть и специальная номинация «В ответе за тех...», в которой отмечают людей, отличившихся в вопросах защиты животных.

Кот по имени Сергей несколько лет встречал покупателей магазина в Зеленоградске, у него даже было свое «рабочее место». Однако недавно в магазин поступила жалоба от Роспотребнадзора, которую написал некий молодой человек. Сотрудники не исключают, что это могут быть происки конкурентов, а не просто желание какого-то человека, который не любит животных, выгнать кота на улицу. Как бы то ни было, ведомство вынесло постановление, и кота пришлось уволить.

Сергея забрал домой один из сотрудников магазина. Но, по его словам, кот очень расстроен: он привык жить в магазине и гулять по Курортному проспекту, а теперь вынужден сидеть дома.

Ранее жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея и собрали более 500 подписей под петицией о его возвращении. Сергей также получил предложение о работе от лица кота Франца из Смольного, который служит помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды в КГИОП с весны 2023 года.