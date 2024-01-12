Уволенный из-за доноса кот Сергей получил предложение о работе от кота Франца

Кот Франц из Смольного пригласил уволенного из-за доноса кота Сергея на работу

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея пригласили работать в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей получил предложение о работе от лица кота Франца из Смольного, который служит помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды в КГИОП с весны 2023 года. Сам советник — кот по кличке Моисей — перешел на «удаленку», поселившись дома у одной из сотрудниц комитета. «Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают», — написал Франц в своем Telegram-канале.

Ранее жители Зеленоградска Калининградской области встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Зеленоградцы уже собрали больше 500 подписей. Однако, как говорит директор учреждения Татьяна Горбунова, направлять подписанную петицию она никуда не планирует. «По постановлению главного санитарного врача содержание в объектах торговли птиц и животных недопустимо. Мы об этом знали. Шли на риски, но, если Роспотребнадзор вынес постановление, мы должны его исполнять», — подчеркнула она.

Сейчас Сергея забрал к себе один из сотрудников магазина. По его словам, кот очень расстроен: он привык жить в магазине и гулять по Курортному проспекту, а теперь вынужден сидеть дома.

В 2022 году головной офис наградил кота Сергея званием «сотрудник года». Начальство отметило его популярность в соцсетях и особые успехи в дегустации кормов.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина вышла на балкон в мороз и не смогла вернуться в квартиру из-за котов. Животные сумели привести ручку двери в положение, при котором ее невозможно открыть снаружи.