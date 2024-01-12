Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:52, 12 января 2024Из жизни

Уволенный из-за доноса кот Сергей получил предложение о работе от кота Франца

Кот Франц из Смольного пригласил уволенного из-за доноса кота Сергея на работу

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея пригласили работать в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей получил предложение о работе от лица кота Франца из Смольного, который служит помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды в КГИОП с весны 2023 года. Сам советник — кот по кличке Моисей — перешел на «удаленку», поселившись дома у одной из сотрудниц комитета. «Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают», — написал Франц в своем Telegram-канале.

Ранее жители Зеленоградска Калининградской области встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Зеленоградцы уже собрали больше 500 подписей. Однако, как говорит директор учреждения Татьяна Горбунова, направлять подписанную петицию она никуда не планирует. «По постановлению главного санитарного врача содержание в объектах торговли птиц и животных недопустимо. Мы об этом знали. Шли на риски, но, если Роспотребнадзор вынес постановление, мы должны его исполнять», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Россиянка присматривает за чужими котами и получает 15 тысяч за смену. Как она живет и почему эта работа бывает опасной?
Россиянка присматривает за чужими котами и получает 15 тысяч за смену.Как она живет и почему эта работа бывает опасной?
29 августа 2023
Хорошо быть кисою Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
Хорошо быть кисоюКотов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
23 февраля 2018
В центре Москвы голодный котенок четыре дня просидел в заточении в запертой машине. За его спасением следила вся страна
В центре Москвы голодный котенок четыре дня просидел в заточении в запертой машине. За его спасением следила вся страна
1 ноября 2023

Сейчас Сергея забрал к себе один из сотрудников магазина. По его словам, кот очень расстроен: он привык жить в магазине и гулять по Курортному проспекту, а теперь вынужден сидеть дома.

В 2022 году головной офис наградил кота Сергея званием «сотрудник года». Начальство отметило его популярность в соцсетях и особые успехи в дегустации кормов.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина вышла на балкон в мороз и не смогла вернуться в квартиру из-за котов. Животные сумели привести ручку двери в положение, при котором ее невозможно открыть снаружи.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пытаются превратить Красное море в море крови». Россия, Турция и другие страны осудили удары США по Йемену

      Эксперты посоветовали смазать плесень в ванной перекисью

      Женщина обнаружила «бункер судного дня» в доме бабушки

      Лишившие жизни двоих человек братья оказались на свободе после участия в СВО

      Раскрыты подробности о найденной в мешке женщине

      Лолита прокомментировала отмену своего концерта фразой «это предсказуемо»

      В Пентагоне заявили о поправке главы Минобороны Остина

      Украина заключила соглашение о гарантиях безопасности с Великобританией

      Переехавший в Испанию российский комик сравнил жизнь в Москве и Барселоне

      Российский пенсионер поругался с сиделкой и выстрелил в нее из обреза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости