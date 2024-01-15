В Кремле высказались о желании мирно решить украинский вопрос

Пресс-секретарь Песков: Москва выступает за мирное решение украинского вопроса

Москва выступает за мирное решение украинского вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президенрта России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Для нас предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствам», — заявил Песков.

О готовности решить вопрос политико-дипломатическим путем в Кремле заявляли и ранее. В то же время, в Кремле напомнили о нежелании Киева идти на переговоры, поэтому представитель российского лидера сообщил о продолжении специальной военной операции.

Ранее в украинском Минюсте назвали условие подписания мирного соглашения с Россией. По словам замглавы министерства Ирины Мудры, Киев не пойдет на мир без выплаты Москвой репараций.