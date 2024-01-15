Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 15 января 2024Россия

В Кремле высказались о желании мирно решить украинский вопрос

Пресс-секретарь Песков: Москва выступает за мирное решение украинского вопроса

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Москва выступает за мирное решение украинского вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президенрта России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Для нас предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствам», — заявил Песков.

О готовности решить вопрос политико-дипломатическим путем в Кремле заявляли и ранее. В то же время, в Кремле напомнили о нежелании Киева идти на переговоры, поэтому представитель российского лидера сообщил о продолжении специальной военной операции.

Ранее в украинском Минюсте назвали условие подписания мирного соглашения с Россией. По словам замглавы министерства Ирины Мудры, Киев не пойдет на мир без выплаты Москвой репараций.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главного десантника Урала признали негодным для СВО. Его судят по делу о взятке

      В России отреагировали на размещение британских солдат в странах Европы

      Джигурда прокомментировал скандальное видео со стянутыми с Волочковой штанами

      Белорусские военные инструкторы изучат опыт России на СВО

      Обвиняемого во взятке главного уральского десантника повысили на СВО в звании

      Курс евро опустился ниже 96 рублей

      Поставки электроэнергии из России в Китай резко снизились в 2023 году

      VK расширила программу грантовой поддержки учреждений культуры

      Диетолог рассказала о неожиданной пользе зеленого чая

      Бывшему директору Института госслужбы и управления в РАНХиГС дали условный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости