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13:26, 15 января 2024Россия

В Крыму сняли с поста главу Минсельхоза за неполное освоение бюджетных денег

Глава Минсельхоза Крыма Савчук снят с поста за неполное освоение бюджетных денег

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука сняли с поста за неполное освоение бюджетных денег. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он пояснил, что Савчук уже написал заявление об увольнении. По данным Аксенова, заместитель главы крымского Минсельхоза Алима Зарединова получила выговор за плохую работу.

«Кроме того, в связи со слабой исполнительской дисциплиной выговоры будут объявлены министру здравоохранения Республики Крым Константину Викторовичу Скорупскому и первому заместителю министра здравоохранения РК Ольге Владимировне Растригиной», — подчеркнул глава республики.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области уволили троих чиновников, работу которых раскритиковал посетивший регион председатель Госдумы Вячеслав Володин.

До этого в Тверской области чиновник лишился должности из-за корпоратива с куклой голого стриптизера.

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      Анна Щербакова
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