В России заявили о застое для Запада в ситуации на Украине

Депутат Госдумы Журова заявила о застое для Запада в ситуации на Украине

Для Запада сегодняшняя ситуация на Украине — это стадия застоя, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«В связи с теми тратами, которые идут на Украину, страны НАТО ожидали другого результата. Поэтому для них это стагнация. Но в то же время это склонит их к тому, чтобы подтолкнуть Украину к мирным переговорам», — сказала Журова.

Ранее глава МИД Испании Хосе Альбарес не стал отвергать факт застоя в ситуации на Украине. При этом он подчеркнул, что страна будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо.

В свою очередь глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что 2024 год будет переломным для Украины. По его словам, в этот период будет решена судьба страны. Шэппс отметил, что Лондон продолжит поддержку Киева, так как для стран Запада украинский конфликт является «экзистенциальным».