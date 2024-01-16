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12:03, 16 января 2024Наука и техника

Раскрыты характеристики очков дополненной реальности Apple

MacRumors: в Apple Vision Pro установят процессор от MacBook Air

Фото: Loren Elliott / Reuters

Корпорация Apple выбрала в качестве основного процессора для гарнитуры Vision Pro чип от ноутбука. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на раскрытый отчет инсайдера Марка Гурмана. По словам специалиста, в Vision Pro будет установлен чип M2, который имеет 8 ядер процессора и 10 ядер графического ускорителя. Это такой же чип, который устанавливают в улучшенную версию ноутбуков MacBook Air.

При этом журналисты издания отметили, что Apple могла выбрать процессор M3, которым комплектуются продвинутые компьютеры MacBook Pro. Однако в компании остановились на более доступном варианте, считая, что характеристки M2 соответствуют очкам дополненной реальности.

Марк Гурман рассказал, что в Vision Pro чип будет отвечать за обработку контента, работу операционной системы VisionOS, выполнение алгоритмов компьютерного зрения и анализ графического контента. Однако за выполнение некоторых задач будут ответственны другие компоненты: например, процессор R1 создан для обработки информации, поступающей с камер, датчиков и микрофонов.

Самая доступная версия Vision Pro обойдется в 3499 долларов, или около 307 тысяч рублей. Продажи гаджета начнутся в феврале.

Ранее корпорация Apple раскрыла комплект своих очков дополненной реальности, которые поступят в продажу в феврале. Вместе гарнитурой в компании предложат аккумулятор, зарядный кабель и адаптер USB-C, аксессуары.

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      Андрей Ставицкий
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