Раскрыт комплект очков дополненной реальности Apple

9to5Mac: в комплект Vision Pro Apple предложит аккумулятор и салфетку

Корпорация Apple раскрыла комплект своих очков дополненной реальности, которые поступят в продажу в феврале. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа выяснили, что базовая версия устройства будет иметь 256 гигабайт встроенной памяти. Девайс оценили в 3499 долларов, или около 318 тысяч рублей. Стоимость сменных линз составит от 99 до 149 долларов. В компании не раскрыли, сколько будут стоить версии очков дополненной реальности с более объемным накопителем.

В комплекте Vision Pro американская компания предложит два сменных оголовья — для выбора оптимальной посадки, два уплотнителя, съемный аккумулятор, зарядные кабель и адаптер USB-C, салфетку для очистки девайса, чехол для переноски.

Apple Vision Pro имеет два экрана microOLED, 12 камер, несколько сенсоров и лидаров, аккумулятор, рассчитанный на два часа автономной работы. Девайс может подключаться к другим устройствам Apple.

Ранее журналисты издания Engadget перечислили главные релизы в сфере IT по итогам 2023 года. В список попали чат-бот ChatGPT, гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro, консоли Steam Deck, ASUS ROG Ally и другие гаджеты.