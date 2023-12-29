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20:52, 29 декабря 2023Наука и техника

Перечислены главные IT-прорывы 2023 года

Генеративный ИИ и Apple Vision Pro назвали главными IT-прорывами 2023 года

Фото: Ascannio / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания Engadget перечислили главные релизы в сфере IT по итогам 2023 года. Список доступен на сайте медиа.

В первую очередь авторы отметили Threads — новую соцсеть от Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая собрала аудиторию 100 миллионов пользователей в месяц. Также специалисты назвали одним из прорывов генеративный искусственный интеллект (ИИ), главным представителем технологии оказался чат-бот ChatGPT.

В список попала гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro: «это что-то действительно новое, и оно может в конечном итоге проложить путь к нашему будущему пространственных вычислений». Также авторы отметили, что на смартфонах Apple появится поддержка стандарта обмена сообщениями RCS, уже добавили поддержку протокола Qi 2 и порт USB-C.

Специалисты выделили складные смартфоны, которые в 2023 году стали еще более популярными. Также среди геймеров стали более востребованы компактные игровые приставки — Steam Deck, ASUS ROG Ally и другие гаджеты. В заключении авторы Engadget отметили проект Илона Маска Neuralink, который получили от американских властей право на проведение испытаний на людях.

Ранее блогер Маркес Браунли (18 миллионов подписчиков на YouTube) назвал лучшие смартфоны 2023 года. В список попали Google Pixel 8, iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Asus Zenfone 10.

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      Андрей Ставицкий
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