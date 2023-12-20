Перечислены лучшие смартфоны 2023 года

Блогер Маркес Браунли назвал Google Pixel 8 лучшим смартфоном 2023 года

Блогер Маркес Браунли (18 миллионов подписчиков на YouTube) назвал лучшие смартфоны 2023 года. Ролик доступен на канале автора.

По мнению специалиста, в главной номинации победил Google Pixel 8. Аппарат получил улучшенный дисплей, новые функции и до семи лет поддержки обновлениями Android. Браунли назвал аппарат от Google практически идеальным смартфоном.

Также в ролике были перечислены другие телефоны. Флагманский iPhone 15 Pro оказался устройством с лучшей камерой и самой впечатляющей автономностью. Блогер отметил, что гаджет может снимать высококачественное видео и сохранять его сразу на SSD. Лучшим большим девайсом стал Samsung Galaxy S23 Ultra, который имеет 6,8-дюймовый дисплей. Лучшим маленьким аппаратом — 5,8-дюймовый Asus Zenfone 10.

Главным складным смартфоном года Браунли назвал OnePlus Open. Девайсом с лучшим дизайном блогер выбрал Honor Magic V2, награду «За ценность» получил недорогой аппарат Samsung Galaxy A54, соотношение цены и качества которого автор YouTube-канала назвал оптимальным.

В конце 2022 года Маркес Браунли назвал лучшим смартфоном года Google Pixel 7. Также специалист тогда отметил ASUS Zenfone 9 и Galaxy S22 Ultra.