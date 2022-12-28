Названы лучшие смартфоны 2022 года

Блогер Маркес Браунли назвал лучшим смартфоном 2022 года Google Pixel 7

Популярный блогер Маркес Браунли перечислил лучшие смартфоны уходящего года. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Телефоном года ютубер выбрал Google Pixel 7. По словам Браунли, девайс от Google получил качественные экраны, камеры и аккумулятор. Также специалист отметил ASUS Zenfone 9 и Galaxy S22 Ultra. Последний аппарат энтузиаст назвал «скучным и дорогим», но одним из лучших телефонов на рынке.

В номинации «Лучший большой телефон» победил Samsung Galaxy S22 Ultra, который имеет 6,8-дюймовую диагональ экрана и стилус. Лучшим компактным устройством по версии блогера оказался ASUS Zenfone 9, оснащенный 5,9-дюймовым дисплеем. Лучшим камерофоном автор выбрал iPhone 14 Pro Max, аппаратом с самой продвинутой батареей — ASUS ROG Phone 6, который вышел с аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов.

Премию за дизайн получил Nothing Phone. Блогер подчеркнул, что его создатели не побоялись и установили в телефон сложную систему подсветки. В номинации «Награда за ценность» победил Google Pixel 7. Самым прорывным устройством года Браунли выбрал OnePlus 10T — за «большую разницу между ожиданиями и реальностью».

Ранее Маркес Браунли провел слепой тест камер, в котором победил Google Pixel 6a. Телефон определил Google Pixel 7 Pro и Asus Zenfone 9.