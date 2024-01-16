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06:35, 16 января 2024Бывший СССР

Белорусские военнослужащие пройдут обучение в России

Минобороны: белорусские военнослужащие пройдут обучение в России

Фото: Reuters

Белорусские военнослужащие пройдут обучение в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Уточняется, что акцент будет сделан на передачу опыта российской армии, приобретенного в ходе военной операции на территории Украины. Прошедшие обучение в России военные будут передавать приобретенный опыт подразделениям вооруженных сил Белоруссии.

14 января в Белоруссии оценили отношения республики с Россией в военной сфере. По словам помощника главы министерства обороны полковника Валерия Ревенко, отношения Минска и Москвы в этой области равноправны.

В июне 2023 года нижняя палата белорусского парламента одобрила соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил двух стран.

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      Юлия Мискевич
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