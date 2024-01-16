Десятки человек оказались заперты в подмосковном ТЦ во время пожарной тревоги

В Мытищах посетителям ТЦ «Красный кит» пришлось ломать дверь во время эвакуации

Жители подмосковных Мытищ оказались заблокированы в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» во время сигнала пожарной тревоги. Чтобы выбраться на улицу, им пришлось сломать дверь. Об этом пишет Baza в Telegram.

По словам очевидцев, инцидент произошел 16 января около часа ночи. Когда прозвучал сигнал, они находились в кинотеатре, сотрудница которого призвала посетителей эвакуироваться через соседний зал, так как, по ее словам, использование других выходов могло быть опасным. Как пишет издание, несколько десятков человек спустились с третьего этажа к аварийным выходам, но наткнулись на запертые двери.

К посту приложено видео, снятое одной из посетительниц ТЦ. На записи слышно звучащее из громкоговорителей сообщение с просьбой покинуть здание. Далее видно, как посетители стоят возле закрытого аварийного выхода. «Кнопка выхода не работает. Выйти можно только обратно в торговый центр, в котором, собственно, и звучит пожарная тревога», — комментирует происходящее оператор.

Пытаясь выйти на улицу, люди стучали в двери, чтобы привлечь внимание охраны, а также пробовали выбить створку. В результате одному из посетителей удалось отключить провода в запирающем механизме.

Произошел ли в ТЦ пожар или тревога оказалась ложной, не уточняется.

Ранее, в октябре 2023 года, в Севастополе женщину заперли в торговом центре после прозвучавшего в городе сигнала воздушной тревоги. Россиянка сняла видео, на котором демонстрирует закрытый вход и жалуется на сотрудников, не убедившихся в том, что все люди покинули помещения.