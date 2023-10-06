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12:47, 6 октября 2023Россия

В Севастополе женщину бросили в запертом ТЦ во время тревоги

Baza: в Севастополе женщину закрыли в торговом центре во время тревоги

В Севастополе женщину заперли в торговом центре после объявленного в городе сигнала тревоги. Об этом сообщает издание Baza.

На снятом видео посетительница ТЦ демонстрирует закрытый вход и жалуется на сотрудников, не убедившихся в том, что все люди покинули помещение.

По словам женщины, она не услышала сигнала тревоги. В торговом центре соответствующего оповещения не было, утверждает она.

Ранее в Севастополе во время тревоги детей выгнали из убежища. Представившийся сотрудником пожарной безопасности мужчина мотивировал свои действия тем, что укрытие в Дворце культуры рыбаков предназначено исключительно для сотрудников.

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    Алан Босиков
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