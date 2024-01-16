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21:58, 16 января 2024Спорт

Две российские команды установили рекорд КХЛ

«Торпедо» и «Металлург» установили рекорд КХЛ по шайбам в одном периоде

Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Клубы установили рекорд КХЛ по результативности в одном периоде, забросив друг другу девять шайб за 12 минут 46 секунд. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. У победителей дубль сделал Андрей Белевич, также отметились Максим Летунов, Богдан Конюшков, Игорь Ларионов, Бобби Линч и Денис Ян.

Таким образом, «Торпедо» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 63 очка в 51 матче. «Металлург» лидирует с 74 очками в 53 встречах.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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