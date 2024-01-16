Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:11, 16 января 2024Путешествия

Двухдневная задержка рейса из Петербурга в Дубай оказалась связана с санкциями

РБК: двухдневная задержка рейса flydubai в Дубай оказалась связана с санкциями

Фото: Кирил Пономарев / «Лента.ру»

Двухдневная задержка рейса авиакомпании flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай оказалась связана в том числе с санкционными ограничениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание уточняет, что иностранные перевозчики сейчас летают в Россию в основном на самолетах, находящихся в их собственности, поскольку не все западные лизингодатели разрешают использовать свои борта из-за санкционных рисков.

Материалы по теме:
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022

Обычно при возникновении неисправностей в самолете зарубежные авиакомпании присылают за пассажирами резервный борт, но найти такое воздушное судно оперативно в данном случае не получилось из-за введенных ограничений, пояснил источник.

Ранее сообщалось, что рейс flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на двое суток из-за поломки самолета. Все это время пассажиры провели в аэропорту Пулково. Воздушное судно вылетело из Северной столицы в 1:22 вторника, 16 января, и приземлилось в аэропорту назначения в 8:13.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин назвал придурками власти Украины за отказ от переговоров

      Россиянин устроил сауну в вертолете

      Путин заявил о попытках навязать России «демократию из-за бугра»

      «НИИ стали» в три раза нарастило выпуск защиты для техники

      В самолет со 116 пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Дело возбудили после нападения группы российских юношей на прохожих

      Рэпер Bad Bunny возобновил отношения с супермоделью Кендалл Дженнер

      Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

      Звезда «Аншлага» раccказала о поставившей ей ультиматум Дубовицкой

      Глюкоза снялась в купальнике на отдыхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости