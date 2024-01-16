Двухдневная задержка рейса из Петербурга в Дубай оказалась связана с санкциями

РБК: двухдневная задержка рейса flydubai в Дубай оказалась связана с санкциями

Двухдневная задержка рейса авиакомпании flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай оказалась связана в том числе с санкционными ограничениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание уточняет, что иностранные перевозчики сейчас летают в Россию в основном на самолетах, находящихся в их собственности, поскольку не все западные лизингодатели разрешают использовать свои борта из-за санкционных рисков.

Обычно при возникновении неисправностей в самолете зарубежные авиакомпании присылают за пассажирами резервный борт, но найти такое воздушное судно оперативно в данном случае не получилось из-за введенных ограничений, пояснил источник.

Ранее сообщалось, что рейс flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на двое суток из-за поломки самолета. Все это время пассажиры провели в аэропорту Пулково. Воздушное судно вылетело из Северной столицы в 1:22 вторника, 16 января, и приземлилось в аэропорту назначения в 8:13.