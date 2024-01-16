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00:34, 16 января 2024Спорт

Гол бисиклетой из-за пределов штрафной признан ФИФА самым красивым в году

Гол Мадруги бисиклетой из-за штрафной признан ФИФА самым красивым в году

Фото: ANDREW BOYERS / Reuters

Полузащитник бразильского «Ботафого» Гильермо Мадруга стал обладателем приза имени Пушкаша, который Международная федерация футбола (ФИФА) вручает автору самого красивого гола по итогам года. Прямую трансляцию церемонии, проходящей в Лондоне, ведет телеканал «Матч ТВ».

Бразилец отличился в матче 14-го тура бразильской Серии В против «Новоризонтино». Игрок, находясь за пределами чужой штрафной спиной к воротам, нанес удар бисиклетой и поразил цель.

На приз имени Пушкаша также претендовали парагваец Хулио Энсисо из «Брайтона» и португальский игрок «Спортинга» Нуну Сантуш.

Ранее ФИФА назвала лучших игрока и тренера по итогам года. Награды получили форвард «Интер Майами» Лионель Месси и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола соответственно.

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      Алексей Гусев
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