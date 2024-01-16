Голый мужчина прогулялся по оживленным улицам и напугал прохожих

В Великобритании мужчина вышел на улицу без одежды и напугал прохожих. Об этом сообщает Birmingham Mail.

Голый мужчина прогулялся по оживленным улицам пригорода Бирмингема. По словам одного из очевидцев, он периодически прикрывал гениталии. По всей видимости, он шел по направлению к перекрестку, рядом с которым находятся детский сад и церковь.

Отмечается, что температура на улице в тот день была низкой — около трех градусов Цельсия. Остается неизвестным, почему мужчина решил выйти из дома голым в такую холодную погоду.

Ранее мужчина из США решил искупаться голым в декоративном аквариуме и был арестован. Ему предъявили обвинения в хулиганстве и непристойном публичном поведении.

