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05:03, 16 января 2024Из жизни

Голый мужчина прогулялся по оживленным улицам и напугал прохожих

Фото: Praweena style / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчина вышел на улицу без одежды и напугал прохожих. Об этом сообщает Birmingham Mail.

Голый мужчина прогулялся по оживленным улицам пригорода Бирмингема. По словам одного из очевидцев, он периодически прикрывал гениталии. По всей видимости, он шел по направлению к перекрестку, рядом с которым находятся детский сад и церковь.

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Отмечается, что температура на улице в тот день была низкой — около трех градусов Цельсия. Остается неизвестным, почему мужчина решил выйти из дома голым в такую холодную погоду.

Ранее мужчина из США решил искупаться голым в декоративном аквариуме и был арестован. Ему предъявили обвинения в хулиганстве и непристойном публичном поведении.

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      Алиса Удовик
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