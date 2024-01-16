Госдума одобрила проект закона о страховых выплатах для добровольцев СВО

ГД одобрила законопроект о равных выплатах для добровольцев и контрактников СВО

Государственная дума в I чтении приняла законопроект о равных страховых выплатах для участвующих в специальной военной операции (СВО) добровольцев, контрактников и мобилизованных россиян. Это следует из карточки документа, опубликованной на портале законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Согласно одобренному Думой проекту закона, все категории военнослужащих будут получать до 313 тысяч рублей за ранение, а при наступлении инвалидности — до 2,3 миллиона рублей.

«Каждый, кто, рискуя жизнью, защищает нашу страну, должен быть уверен: государство позаботится о нем и его семье», — приводятся слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о законопроекте в Telegram-канале парламента.

Ранее спикер Володин заявил, что приоритетом работы Госдумы должны быть вопросы поддержки бойцов СВО. Володин подчеркнул, что Госдума приняла уже 91 закон, касающийся спецоперации и поддержки ее участников.