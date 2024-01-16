Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 16 января 2024Россия

Госдума одобрила проект закона о страховых выплатах для добровольцев СВО

ГД одобрила законопроект о равных выплатах для добровольцев и контрактников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Государственная дума в I чтении приняла законопроект о равных страховых выплатах для участвующих в специальной военной операции (СВО) добровольцев, контрактников и мобилизованных россиян. Это следует из карточки документа, опубликованной на портале законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Согласно одобренному Думой проекту закона, все категории военнослужащих будут получать до 313 тысяч рублей за ранение, а при наступлении инвалидности — до 2,3 миллиона рублей.

«Каждый, кто, рискуя жизнью, защищает нашу страну, должен быть уверен: государство позаботится о нем и его семье», — приводятся слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о законопроекте в Telegram-канале парламента.

Ранее спикер Володин заявил, что приоритетом работы Госдумы должны быть вопросы поддержки бойцов СВО. Володин подчеркнул, что Госдума приняла уже 91 закон, касающийся спецоперации и поддержки ее участников.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Желаем здоровья». Кремль ответил на вопрос о состоянии Набиуллиной. Что с ней произошло?

      В России в доме с тремя детьми прогремел взрыв газа и попал на видео

      У бывшего главы российской пивоваренной компании арестовали 27 миллионов рублей

      Названы сроки отправки первых отгрузок с российского «Арктик СПГ-2»

      В Латвии пообещали Украине дроны примерно из 20 стран

      Путин дал характеристику властям в новых регионах России

      В Швеции заявили о преувеличенных опасениях насчет вероятности мировой войны

      У пользователей iPhone появилась возможность загружать приложения без App Store

      Расчищать снег в Москве отправили иностранных студенток

      Бывшего топ-менеджера российской пивоваренной компании освободили из СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости