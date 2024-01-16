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11:25, 16 января 2024Силовые структуры

Готовившего массовый расстрел мужчину задержали в российском регионе

В Иркутской области задержали планировавшего массовое убийство мужчину

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области задержали 19-летнего жителя Железногорска-Илимского, планировавшего устроить массовый расстрел. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, задуманное парень планировал совершить в одном из общественных мест города 28 ноября. Он уже выбрал оружейный магазин, из которого хотел забрать орудие для расстрела. Во время обысков в его доме силовики обнаружили и изъяли молоток, поясной патронташ и очки с красными линзами.

Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Виновному по данному основанию грозит до 20 лет лишения свободы.

В апреле 2023 года Ильназ Галявиев, устроивший массовую стрельбу в гимназии № 175 в Казани, получил пожизненный срок.

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      Олеся Мицкевич
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