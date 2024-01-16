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11:16, 16 января 2024Россия

Группа неизвестных пробралась на сгоревший склад Wildberries в Петербурге

В Шушарах на сгоревший склад Wildberries пробралась группа неизвестных

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На сгоревший склад Wildberries в петербургских Шушарах проникла группа неизвестных. Об этом сообщил корреспондент 78.ru.

Люди пробрались через брешь в заборе и направились к зданию, несмотря на опасность его обрушения. Мужчин заметила охрана и впоследствии вывела их с территории склада.

Пойманные сообщили, что пришли туда в поисках «чего-нибудь интересного». Они также хотели посмотреть, что осталось от сгоревшего здания.

Склад крупного маркетплейса загорелся 13 января, площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Сначала сообщалось о 13 пропавших без вести сотрудниках Wildberries, затем компания заявила, что установила местонахождение всех работников склада.

Причиной пожара, по предварительной информации, стала неисправность электропроводки. При этом через три дня после пожара стало известно, что сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге сразу после пожара, а затем удалил свой аккаунт в Telegram.

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      Анастасия Шейкина
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