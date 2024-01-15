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19:30, 15 января 2024Россия

Найдены все не выходившие на связь сотрудники сгоревшего склада Wildberries

Wildberries нашла всех не выходивших на связь сотрудников сгоревшего склада

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Wildberries нашла всех сотрудников сгоревшего склада, которые не выходили на связь после инцидента. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — говорится в сообщении.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Санкт-Петербурге 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Как сообщили в экстренных службах, по состоянию на утро 15 января пострадавших нет. Однако в день происшествия появилась информация о 22-летней женщине, которую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.

Предварительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

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      Никита Абрамов
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