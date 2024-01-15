Найдены все не выходившие на связь сотрудники сгоревшего склада Wildberries

Wildberries нашла всех не выходивших на связь сотрудников сгоревшего склада

Wildberries нашла всех сотрудников сгоревшего склада, которые не выходили на связь после инцидента. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — говорится в сообщении.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Санкт-Петербурге 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Как сообщили в экстренных службах, по состоянию на утро 15 января пострадавших нет. Однако в день происшествия появилась информация о 22-летней женщине, которую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.

Предварительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело.