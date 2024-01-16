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12:43, 16 января 2024Наука и техника

Названа особенность российских беспилотников-бомбардировщиков «Инферно»

Военный Дандыкин: беспилотники ВС РФ «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал главную особенность используемых Вооруженными силами (ВС) РФ беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что эти дроны невосприимчивы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Это очень эффективное оружие с точки зрения поражения противника. Оно невосприимчиво к средствам РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. "Ленты.ру") противника, что тоже очень важно». — сказал Дандыкин.

По его словам, в России идет активная разработка беспилотных летательных аппаратов.

«Много талантливых ребят работает над дронами, и я думаю, что ситуация с FPV-дронами, которая сейчас складывается, будет в скором времени обращена в лучшую сторону. Сейчас у нас одна из самых больших проблем в зоне специальной военной операции — это активизация украинских FPV-дронов. Я думаю, что это одна из тех тем, которая поможет нам решать эти задачи», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские военные приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».

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В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевых задач он проходит над окопами украинцев, открывает «бомболюки» и сериями сбрасывает гранаты по три единицы. Кроме того, дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику, уточнили создатели.

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      Кирилл Садовский
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