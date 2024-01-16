Италия модернизирует гаубицы FH70

Италия модернизирует буксируемые гаубицы FH70 калибра 155 миллиметров

Итальянская армия приступила к реализации проекта модернизации парка буксируемых самодвижущихся гаубиц FH70 калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что проект является частью двух контрактов, которые заключили с компаниями Aris SRL и Leonardo UK на общую сумму более 21,8 миллиона евро. «Эти контракты направлены на усовершенствование FH70 и других систем, находящихся в эксплуатации в настоящее время», — пишет издание.

На вооружении итальянской армии находится 160 гаубиц FH70, которые приняли на вооружение в 1978 году. В ходе работ специалисты заменят изношенные детали и решат «проблемы устаревания» этих артиллерийских систем.

Гаубица FH70 — это совместная разработка Германии, Италии и Великобритании. При использовании активно-реактивных снарядов дальность стрельбы FH70 составляет 30 километров. Лафет орудия оснащен вспомогательной силовой установкой, которая позволяет перемещать FH70 со скоростью до 16 километров в час.

Ранее в январе издание Popular Mechanics писало, что буксируемые гаубицы M777, которые используют Вооруженные силы Украины, уязвимы перед ответным огнем из-за недостаточной мобильности. Норматив на подготовку к смене позиции M777 составляет около трех минут.