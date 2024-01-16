Мать родившей в туалете участницы «Фабрики звезд» раскрыла состояние ребенка

Мать родившей в туалете участницы «Фабрики звезд» сказала, что ребенок здоров

Мать бывшей участницы реалити-шоу «Фабрика звезд» Арины Рыженковой, родившей в туалете московского кафе, рассказала о состоянии ребенка. Ее слова приводит KP.RU.

По словам женщины, мальчик чувствует себя хорошо. «Если вам нужно что-то написать утешительное, дочь родила красавца-сына, все счастливы, вся семья счастлива до неба. Мальчик здоров, все у него хорошо», — сказала она, отметив, что роды начались «немножко раньше» срока.

Ранее стало известно, что 3 января в кафе на юге Москвы посетители заметили растрепанную Рыженкову с ребенком на руках, которая выходила из туалета. Сотрудники кафе вызвали полицию и скорую помощь, однако девушка не хотела отдавать младенца медикам. Отмечалось, что позже врачам удалось осмотреть ребенка.