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19:41, 15 января 2024Культура

Участница «Фабрики звезд» родила в туалете кафе

Участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в туалете кафе в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Бывшая участница реалити-шоу «Фабрика звезд» Арина Рыженкова родила в туалете московского кафе. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По словам источника, 3 января в заведении на юге Москвы посетители заметили растрепанную девушку с ребенком на руках, которая выходила из туалета. Сотрудники кафе вызвали полицию и скорую помощь, однако Рыженкова не хотела отдавать младенца медикам.

Отмечается, что позже врачам удалось осмотреть ребенка. «Из кафе женщину вместе с младенцем доставили в роддом ГКБ имени Юдина. Оттуда Арину направили на беседу с психотерапевтом. Спустя полторы недели после случившегося Арина попала в инфекционную больницу Москвы с коронавирусом. У женщины легкая форма заболевания, но врачи все равно приняли решение госпитализировать ее», — рассказал собеседник издания.

Ранее российская певица Соня Кузьмина заявила, что у нее осталось множество негативных воспоминаний об участии в телешоу «Фабрика звезд».

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      Варвара Кошечкина
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