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14:51, 15 мая 2023Культура

Экс-участница «Фабрики звезд» назвала условия шоу нездоровой средой для психики

Певица Соня Кузьмина рассказала о нервном срыве после участия в проекте «Фабрика звезд»

Кадр: @sonya_kuzmina

Российская певица Соня Кузьмина заявила, что у нее осталось множество негативных воспоминаний об участии в телешоу «Фабрика звезд». Об этом она рассказала в интервью для StarHit.

«Много негативных воспоминаний, если честно. Звездный дом под 50 камерами, круглосуточный съемочный свет — все это было нездоровой средой для психики. Кто-то проще воспринимал условия, а я достаточно сложно. В итоге переживания привели к нервному срыву», — призналась экс-участница названного проекта.

Она подчеркнула, что до сих пор хорошо общается со многими бывшими «фабрикантами». По словам Кузьминой, она дружит со Светланой Светиковой и певицами из группы «Тутси». Артистка добавила, что не так давно солистка коллектива Ирина Ортман даже приезжала к ней в гости в Дубай.

Ранее поп-звезда Юлия Савичева рассказала о напряженных отношениях со своей коллегой Полиной Гагариной, которые ухудшились после ее участия в «Фабрике звезд». Савичева отметила, что причин для подобной неприязни было несколько.

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Сергей Равин
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